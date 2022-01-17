Псевдоцелительницу задержали за мошенничество в Хабаровске

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летней псевдоцелительницы. В людных местах обвиняемая в мошенничестве высматривала одиноких девушек и завязывала с ними разговор. Злоумышленница представлялась потомственной целительницей и экстрасенсом, говорила, что на молодых горожанок завистниками наведена порча, и предлагала совершить обряд очищения.

Для снятия сглаза она просила девушек передать ей ювелирные изделия. Аферистка заворачивала украшения в газету и во время уличного обряда незаметно перекладывала их в свою сумку. Ранее уроженка Читинской области уже привлекалась к уголовной ответственности. В 2017 году женщина была осуждена на три года лишения свободы условно за девять эпизодов мошенничеств, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее в Красноярском крае от действий мошенников пострадала 63-летняя жительница Норильска. Женщина рассказала полицейским, что увидела по телевизору передачу, где экстрасенс предлагала свои услуги. Надеясь вылечить своего супруга-инвалида, пенсионерка позвонила по указанному номеру. Она заплатила около 27 тыс. рублей за магические артефакты, после чего периодически выплачивала разные суммы якобы за проведенные обряды и молитвы. Позже на смену «целителям» пришел сотрудник «финансового отдела». В итоге переведенная мошенникам сумма превысила 5,5 млн рублей.