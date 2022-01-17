Режим повышенной готовности вводят в Мурманской области из-за снегопадов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил ввести режим повышенной готовности в Североморске, Мурманске и ЗАТО Александровск. Такое решение связано с обильными снегопадами, прошедшими в выходные.

По словам главы региона, на севере Мурманской области и в Мурманске выпало 32% от месячной нормы осадков. На улицах и во дворах складывается сложная ситуация.

«То, как организована уборка во дворах, не выдерживает никакой критики. Организация уборки снега — это задача органов местного самоуправления. Не дело на уровне правительства определять график работы тракторов», — цитирует Андрея Чибиса ИА «Би-порт».

Глава региона дал поручение вице-губернатору Юрию Сердечкину взять ситуацию с уборкой на личный контроль.