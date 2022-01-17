«Газпром» не забронировал мощности для транзита газа через Польшу

«Газпром» не забронировал дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину, а также не заказал прокачку через Польшу по газопроводу Ямал–Европа в феврале на аукционе, который прошел в понедельник, 17 января. Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.

На аукционе «Оператором ГТС Украины» были предложены транзитные мощности на февраль в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка».

По итогам завершившегося в 14:00 мск аукциона предложения остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

Ранее российский газовый холдинг не бронировал мощности по Ямал–Европе с 21 по 31 декабря 2021 года.

15 января немецкий публицист Кристофер Херстль в комментарии «Известиям» отметил, что «Газпром» поставляет в Европу газа даже больше, чем прописано в контрактах. Он добавил, что претензии в адрес «Газпрома» звучат странно на фоне затягивания европейской и немецкой стороной сертификации «Северного потока – 2».

4 января в дирекции словацкого газотранспортного оператора — компании Eustream сообщили, что с начала 2022 года транзит российского газа через Украину в Словакию сократился в три раза. Так, 1 января было прокачано 49 502 651 куб. м, 2 января — 35 487 391 куб. м, а 3 января — 26 078 940 куб. м.

23 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Газпром» не забронировал трафик, потому что его контрагенты и компании, которые покупают голубое топливо по данному маршруту, не выставили заявок на покупку. Российский лидер указал на основания предполагать, что возвращаемый реверсом из ФРГ в Польшу газ позже идет на Украину.

Газопровод Ямал–Европа проходит по территории России, Белоруссии, Польши, а также Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.