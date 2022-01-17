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Песков усомнился в необходимости обсуждать с США отношения с Украиной

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Представитель Кремля Дмитрий Песков 17 января усомнился, что Соединенные Штаты нужно подключать к обсуждению российско-украинских отношений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием президента РФ Владимира Путина.

«Зачем [привлекать] Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки», — сказал Песков.

В частности, на саммите Россия–США–Украина планируется обсуждение ситуации в Донбассе, однако пресс-секретарь президента РФ отметил, что точной информации по этому поводу пока не поступало.

«Вопрос — по Донбассу или не по Донбассу? Если я правильно помню, не было никакого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих», — сказал Песков.

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14 января представитель Кремля заявил, что Москва еще не получила предложений о трехсторонних переговорах РФ–США–Украина.

26 декабря Песков сказал, что в Кремле готовы обсуждать с Зеленским двусторонние отношения, но не будут общаться с ним в качестве стороны конфликта в Донбассе.

17 января 2022 года зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич заявил, что ситуация в Донбассе сильно ухудшается.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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