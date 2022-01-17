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Захваченное грабителями авто вдовы Градского попало на видео

Опубликовано видео с автомобилем вдовы Александра Градского
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Опубликовано видео с автомобилем вдовы композитора Александра Градского, который был захвачен вооруженными грабителями.

На кадрах, которые есть в распоряжении «Известий», заметно, как машина с Мариной Коташенко со злоумышленниками внутри движется после подставного ДТП к ее дому.

Днем ранее на вдову Градского было совершено нападение группой мужчиной. Неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию, после которой в машину к Коташенко подсели несколько злоумышленников и стали угрожать оружием.

Они заставили женщину вернуться в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе и, со слов Коташенко, похитили у нее 100 млн рублей. Деньги у вдовы Градского хранились на втором этаже под кроватью.

После ограбления нападавшие, угрожая убийством, заставили Коташенко довезти их до Апрелевки. Известно, что грабители уехали на белом Mercedes в сторону Москвы. Женщина обратилась в полицию несколько часов спустя.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Градского.

Адвокат Сергей Жорин проанализировал сообщения об ограблении Коташенко и заметил несколько подозрительных моментов. Например, нападение на женщину было совершено в районе 13 часов 17 января, а в полицию она обратилась около 20 часов вечера.

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