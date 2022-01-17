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Губернатор Подмосковья потребовал усилить работу по уборке и вывозу снега

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал усилить работу коммунальщиков по уборке и вывозу снега. Об этом в понедельник, 17 января, сообщается на сайте регионального правительства.

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На оперативном совещании с главами городских округов и министрами региона Воробьев заявил, что, несмотря на то что все дорожные службы «максимально работают», нагрузка остается очень серьезной, пишет REGNUM.

«И сегодня с утра до конца дня — снег, и это требует от нас особенной мобилизации, причем не только уборка снега, но и вывоз снега, потому что сугробы уже такие, что требуется уже на более тяжелой технике вывозить снег», — цитирует губернатора агентство городских новостей «Москва».

Воробьев также попросил коллег сообщать обо всех местах, где следует быть максимально внимательными, отмечает телеканал «360».

Как отмечает РИАМО, ранее синоптики прогнозировали, что на этой неделе в регионе может выпасть до 20–25 мм осадков, а это около 50% месячной нормы.

Ранее в этот день в столичном дептрансе московских водителей призвали быть осторожными на дорогах из-за метели и гололедицы. Предупреждение о гололедице распространяется на 17 и 18 января. По прогнозам метеорологов, в эти дни в Москве также ожидается снег.

Во время движения водителей попросили соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

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