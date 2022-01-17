Два брата погибли в результате пожара в Ульяновской области
В Ульяновской области проводится проверка по факту пожара, в результате которого погибли два человека. Частный дом отапливался печью.
Пожар произошел в селе Эчкаюн Новомалыклинского района ночью 16 января. По предварительной версии, очаг возгорания находился возле печи. Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета или перекал печи. Об этом сообщает ulpravda.ru.
После тушения в доме со следами термических ожогов обнаружены тела братьев 1989 и 1986 годов рождения. Площадь пожара составила 54 кв. м.
Ранее в этот день сообщалось о пожаре в частном доме в Коми, в результате которого погибли четыре человека. Огонь уничтожил здание площадью 64 кв. м. Причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности.