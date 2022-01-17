Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посольство Казахстана не подтвердило информацию о пребывании Назарбаева в ОАЭ
Мир
Постпред РФ при ОБСЕ заявил об ухудшении ситуации в Донбассе
Политика
Глава Коми объявил об отставке правительства республики
Мир
Генконсульство РФ в Алма-Ате возобновит работу с 24 января
Общество
Татьяну Тарасову выписали из больницы
Мир
ВВП Китая вырос на 8,1% в 2021 году
Авто
Швейцарцы на старой Lada Niva выиграли ралли «Дакар-2022»
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за неудаление контента
Мир
Посол Франции заявил о готовности ЕС обсуждать с Россией гарантии безопасности
Политика
В Совфеде назвали формат G7 ничего не решающим элитным полком

Два брата погибли в результате пожара в Ульяновской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновской области проводится проверка по факту пожара, в результате которого погибли два человека. Частный дом отапливался печью.

Пожар произошел в селе Эчкаюн Новомалыклинского района ночью 16 января. По предварительной версии, очаг возгорания находился возле печи. Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета или перекал печи. Об этом сообщает ulpravda.ru.

После тушения в доме со следами термических ожогов обнаружены тела братьев 1989 и 1986 годов рождения. Площадь пожара составила 54 кв. м.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в частном доме в Коми, в результате которого погибли четыре человека. Огонь уничтожил здание площадью 64 кв. м. Причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022