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Главы крупнейших компаний мира спрогнозировали состояние экономики в 2022 году

PwC: 77% руководителей крупнейших компаний мира ожидают улучшения в мировой экономике в 2022 году
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Улучшения мировой экономики в 2022 году ожидают 77% руководителей крупнейших компаний мира. Это самый оптимистичный прогноз за последние 10 лет. Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании PwC в понедельник, 17 января.

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PwC представила 25-й ежегодный глобальный опрос руководителей крупнейших компаний мира по поводу их ожиданий на 2022 год. В октябре–ноябре 2021 года опросили 4,5 тыс. руководителей в 89 странах и регионах мира.

Отмечается, что только 15% опрошенных глав компаний ожидают ухудшения условий мировой экономики.

41% респондентов считает США одной из ведущих стран по перспективам роста компаний в течение этого года по сравнению с 35% в 2021 году.

Наиболее высокий уровень оптимизма оказался в Индии, где глобального роста экономики в текущем году ожидают 94% опрошенных глав компаний. Также высокие ожидания положительной динамики в Италии (89% респондентов), во Франции (85%), Японии (83%) и Великобритании (82%).

В ряде стран уровень оптимизма снизился по сравнению с аналогичным опросом прошлого года. В США восстановления экономики в 2022 году ждут 70% работодателей против 88% годом ранее, в Бразилии — 77% против 85%, в Германии — 76% против 80%, в КНР — 62% против 71%.

Основными угрозами для макроэкономической стабильности главы компаний назвали киберриски (49%) и риски для здоровья (48%). Потенциальным влиянием инфляции и колебаниями уровня ВВП обеспокоены 43% руководителей.

Президент международной сети фирм PwC Боб Мориц указал, что продолжающаяся пандемия и появление новых штаммов COVID-19 «отбрасывают тень на весь год», высокий уровень оптимизма руководителей, который обнаружили в компании, говорит о «силе и устойчивости мировой экономики и способности руководителей справляться с неопределенностью».

Согласно докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ) от 11 января, аналитики форума пришли к выводу, что последствия пандемии коронавируса и появление новых штаммов могут буквально расколоть мировую экономику. Отмечалось, что продолжение ковидного кризиса обернется дефицитом сырья, галопирующей инфляцией, растущим социальным неравенством, геополитическими конфликтами и опасным ростом долговой нагрузки.

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