В госсовете Коми прокомментировали отставку правительства республики

В Госсовете Коми выразили надежду, что новый состав правительства республики изучит ошибки своих предшественников. Об этом «Известиям» в понедельник, 17 января, заявил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета республики VII созыва Илья Семяшкин.

Ранее в этот же день глава Коми Владимир Уйба сообщил, что принял решение о роспуске правительства республики, поблагодарив депутатов за совместную работу. Полномочия нового председателя правительства будут возложены на Альмиру Ахмееву.

По словам Семяшкина, когда есть недовольство людей, такая реакция главы региона абсолютно правильная. В составе нового правительства Коми, по мнению Семяшкина, не окажется тех, «кто хуже справился».

«Надеюсь новое правительство изучит ошибки предшественников и прочитают протоколы поручений президента (Владимира Путина. — Ред), главы и депутатов Госсовета как представителей жителей. И будут плотно работать с главами городов и районов», — заключил он.

Согласно сообщению, опубликованном на официальном портале Коми, глава региона принял свое решение об отставке правительства в связи со стратегическими задачами развития региона, которые предстоит решать новой команде. В качестве первоочередной задачи нового правительства Уйба назвал выведение экономики на качественно новый уровень по пути обрабатывающих производств и производств с высокой степенью переработки добываемого сырья и природных ресурсов.

Кроме того, Уйба отметил, что внимания требуют механизмы повышения качества жизни населения республики, в том числе, например, развитие сфер социальной защиты и здравоохранения. Новый состав правительства Республики Коми объявят дополнительно.