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Почти 270 домов капитально отремонтируют в Калужской области

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В 2022 году в Калужской области планируют капитально отремонтировать 268 многоквартирных домов. Общая стоимость работ превышает 1 млрд рублей.

По словам директора регионального фонда капитального ремонта Владимира Федотова, всего в программу включено свыше 7,7 тыс. домов. В 2021 году в 258 домах выполнили 497 видов работ. Ремонт удалось выполнить в срок, несмотря на рост цен на строительные материалы. Об этом пишет газета «Весть».

В 2022 году в 268 домах выполнят 341 вид работ. Глава региона Владислав Шапша отметил необходимость наладить контроль качества и сроков проведения ремонтных работ со стороны общественности.

Фонд капитального ремонта должен организовать взаимодействие с общественниками для контроля расхода средств и качества ремонта.

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