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В Кремле прокомментировали возможное размещение ВС РФ в Латинской Америке

Песков о ракетах России в Латинской Америке: речь идет о суверенных странах
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Россия думает над обеспечением своей безопасности. Об этом 17 января заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности размещения Вооруженных сил РФ в странах Латинской Америки.

«Безусловно, в контексте нынешней ситуации Россия думает, как обеспечить собственную безопасность. Госпожа [заместитель госсекретаря США Виктория] Нуланд говорит, что у США есть 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии рассматриваем. Считаем, что их должно быть меньше», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

15 января Нуланд сообщила, что Штаты подготовили 18 сценариев на случай «российского вторжения» на Украину.

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14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину в промежутке между серединой января и серединой февраля. По ее словам, Москва перед «вторжением» якобы предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. По его словам, речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Данные о якобы планах вторжения РФ на Украину появились в последние недели и в ряде западных СМИ. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

РФ эти заявления неоднократно опровергала. Например, 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину «нет и быть не может». Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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