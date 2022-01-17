В Сети появились подробности о новом внедорожнике Aurus Komendant

Российский премиальный внедорожник Aurus Komendant получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ дает право автопроизводителю продавать модель на территории страны.

Судя по информации из документа, длина автомобиля составляет 5380 мм, ширина — 2004 мм, высота — 1820 мм. Колесная база достигает 3100 мм.

Серийная версия внедорожника получит 598-сильную гибридную установку, которая состоит из 4,4-литрового бензинового турбодвигателя и электромотора. Коробка передач предполагается одна — девятиступенчатый автомат.

Внедорожник сертифицирован в четырехместном исполнении. В список опций входят электропривод регулировки рулевой колонки, доводчики дверей, холодильник, камеры кругового обзора, подрулевые лепестки смены передач, мультимедийная система для задних пассажиров, обогревы руля и ветрового стекла.

31 мая 2021 года состоялось торжественное открытие завода AURUS в особой экономической зоне «Алабуга» Республики Татарстан.

Сборка автомобилей в основном производится ручным методом с применением интеллектуального инструмента, при помощи которого оператор контролирует процесс сборки и установки деталей.

На имеющихся мощностях можно будет собрать не только автомобиль в кузове седан, но и кроссовер Komendant. Также на автомобиль по желанию клиента возможна установка легкой и средней брони.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.