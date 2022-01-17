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В Сети появились подробности о новом внедорожнике Aurus Komendant

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Российский премиальный внедорожник Aurus Komendant получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ дает право автопроизводителю продавать модель на территории страны.

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Судя по информации из документа, длина автомобиля составляет 5380 мм, ширина — 2004 мм, высота — 1820 мм. Колесная база достигает 3100 мм.

Серийная версия внедорожника получит 598-сильную гибридную установку, которая состоит из 4,4-литрового бензинового турбодвигателя и электромотора. Коробка передач предполагается одна — девятиступенчатый автомат.

Внедорожник сертифицирован в четырехместном исполнении. В список опций входят электропривод регулировки рулевой колонки, доводчики дверей, холодильник, камеры кругового обзора, подрулевые лепестки смены передач, мультимедийная система для задних пассажиров, обогревы руля и ветрового стекла.

31 мая 2021 года состоялось торжественное открытие завода AURUS в особой экономической зоне «Алабуга» Республики Татарстан.

Сборка автомобилей в основном производится ручным методом с применением интеллектуального инструмента, при помощи которого оператор контролирует процесс сборки и установки деталей.

На имеющихся мощностях можно будет собрать не только автомобиль в кузове седан, но и кроссовер Komendant. Также на автомобиль по желанию клиента возможна установка легкой и средней брони.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

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