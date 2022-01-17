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Крещенские купания впервые проведут в Тюмени по новым правилам

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В Тюмени крещенские купания 19 января впервые организуют по новым правилам. Основной площадкой станет озеро Липовое, территория базы моржей «Озеро чемпионов». Там оборудуют сразу четыре купели. Ранее главной площадкой для крещенских омовений была зона заречных микрорайонов.

У купелей будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса. Так, организаторы и волонтеры будут контролировать соблюдение обязательной социальной дистанции. Это объясняется также и тем, что мероприятие пройдет на льду водоема. В целях безопасности на застывшей глади смогут находиться не более 50 человек, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на лед.

Кроме этого площадку для купания разместят на реке Туре рядом со со Свято-Троицким монастырем и в Антипино. Купели оборудуют палатками для переодевания вместимостью до 30 человек. Но из-за режима повышенной готовности внутри смогут находиться не более 15 человек. При этом необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

На время крещенских праздников рядом с набережной Туры оборудуют бесплатную многоуровневую парковку. Также появятся дополнительные парковочные места на озере Липовом, пишет ИА «Ура.ру».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в крещенскую ночь. По прогнозам столбики термометров опустятся ниже –10 градусов. Православные христиане отметят праздник 19 января.

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