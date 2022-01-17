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Эксперты рассказали о преобладающих правонарушениях в период новогодних праздников

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Специалисты компании «Delta Системы безопасности» выяснили, какие типы правонарушений преобладали в период новогодних праздников.

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Было проанализировано около 50 тыс. тревожных вызовов, которые потребовали вмешательства групп быстрого реагирования (ГБР) с 25 декабря по 9 января.

Так, согласно полученным данным, почти половина всех случаев (48%) пришлась на хулиганство, 23% — это нарушения общественного порядка, 14% — незаконные проникновения, 12% — кражи. Меньше всего фиксировались нападения — всего 2% случаев.

Чаще всего тревожные сигналы поступали из баров, кафе и ресторанов (33%), затем идут продуктовые магазины (29%), после значатся отели, салоны красоты и непродуктовые торговые точки.

Самым беспокойным городом для празднования Нового года оказалась Москва, в столице было зафиксировано 15% всех случаев, на втором месте — Санкт-Петербург (14%), замыкает тройку лидеров Нижний Новгород (6%).

Среди задержанных и участвующих в инцидентах оказалось шесть Дедов Морозов, две Снегурочки, два тигра, олень, Белоснежка и Человек-паук.

Однако сказочные персонажи становились не только правонарушителями, но и теми, из-за кого происходили конфликтные ситуации. Например, в Омске в новогоднюю ночь произошла массовая драка в одном из кафе. Посетители не поделили внимание Деда Мороза и Снегурочки, обвинив артистов в неравномерном общении с гостями.

В Москве мужчина в нетрезвом виде решил переночевать в магазине, на просьбы покинуть помещение персонал получил отказ в жесткой форме. Прибывшие на место сотрудники ГБР выяснили, что правонарушитель загадал Деду Морозу желание — провести ночь в продуктовом магазине, и именно сказочный волшебник заставил его это сделать.

14 января сообщалось, что в новогодние праздники пассажиры забыли на железнодорожных вокзалах Москвы более 1 тыс. личных вещей, среди которых были дизайнерская люстра, кубок турнира по киокусинкай и искусственная елка.

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