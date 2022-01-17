Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана

Президент России Владимир Путин в понедельник, 17 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имран-Ханом, стороны обсудили борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением коронавирусной инфекции», — уточняется в сообщении.

Премьер Пакистана подчеркнул широкую поддержку в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире заявлений Путина на ежегодной пресс-конференции 23 декабря о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы.

В ответ Путин отметил, что Россия исторически является многонациональным и многоконфессиональным государством. В нем традиционно живут и взаимодействуют народы, исповедующие различные религии, включая ислам.

Стороны условились продолжать контакты.

Большая пресс-конференция Путина прошла 23 декабря, встреча продлилась 3 часа 56 минут. В ходе мероприятия он ответил на вопросы и обсудил развитие российских городов, значимость инфраструктуры, социально ориентированный характер бюджета России, отношения с мировыми лидерами.

Кроме того, Путин затронул вопросы инфляции, аварийного жилья и поддержки граждан, у которых есть проблемы со здоровьем.