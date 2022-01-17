Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посольство Казахстана не подтвердило информацию о пребывании Назарбаева в ОАЭ
Мир
Постпред РФ при ОБСЕ заявил об ухудшении ситуации в Донбассе
Политика
Глава Коми объявил об отставке правительства республики
Мир
Генконсульство РФ в Алма-Ате возобновит работу с 24 января
Общество
Татьяну Тарасову выписали из больницы
Мир
ВВП Китая вырос на 8,1% в 2021 году
Авто
Швейцарцы на старой Lada Niva выиграли ралли «Дакар-2022»
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за неудаление контента
Мир
Посол Франции заявил о готовности ЕС обсуждать с Россией гарантии безопасности
Политика
В Совфеде назвали формат G7 ничего не решающим элитным полком

Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в понедельник, 17 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имран-Ханом, стороны обсудили борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Нет ничего более ценного, чем прямое общение с людьми»
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главные цитаты

«Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением коронавирусной инфекции», — уточняется в сообщении.

Премьер Пакистана подчеркнул широкую поддержку в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире заявлений Путина на ежегодной пресс-конференции 23 декабря о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы.

В ответ Путин отметил, что Россия исторически является многонациональным и многоконфессиональным государством. В нем традиционно живут и взаимодействуют народы, исповедующие различные религии, включая ислам.

Стороны условились продолжать контакты.

Большая пресс-конференция Путина прошла 23 декабря, встреча продлилась 3 часа 56 минут. В ходе мероприятия он ответил на вопросы и обсудил развитие российских городов, значимость инфраструктуры, социально ориентированный характер бюджета России, отношения с мировыми лидерами.

Кроме того, Путин затронул вопросы инфляции, аварийного жилья и поддержки граждан, у которых есть проблемы со здоровьем.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022