Эксперт оценил вероятность продажи назальной вакцины от COVID-19 в аптеках

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России, оценил вероятность продажи назальной вакцины от коронавируса в аптеках в будущем.

Как уточнил эксперт, чтобы препарат был зарегистрирован, должны пройти определенные фазы его испытаний, после чего принимается решение о регистрации. Он отметил, что новый способ введения вакцины требует прохождения всех этапов.

«В аптеке она продаваться вряд ли будет, потому что процесс вакцинации требует наблюдения врачей», — отметил он.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в свою очередь добавил, что назальная вакцина от коронавируса — это перспективный вариант. Он также выразил мнение, что задержки в регистрации препарата не произойдет.

«Назальная вакцина мягче, чем внутримышечная, но у нас пока нет данных о ее эффективности», — сказал он.

Ранее в этот день директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разрабатываемая центром назальная вакцина против COVID-19 будет двухкомпонентной. Однако в случае ее применения как бустера будет достаточно и одного компонента.

8 января Гинцбург сообщил, что после применения назальной вакцины от коронавируса можно получить положительный результат ПЦР-теста на наличие COVID-19, однако вероятность этого мала. Он уточнил, что на слизистой вирус уничтожается достаточно быстро. Кроме того, положительный результат теста может быть в случае сильно концентрированного состояния вируса.

2 января директор Центра имени Гамалеи заявил, что назальная вакцина против коронавируса станет доступной для россиян через три-четыре месяца. При этом он отметил эффективность препарата против штамма «Омикрон».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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