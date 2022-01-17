Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посольство Казахстана не подтвердило информацию о пребывании Назарбаева в ОАЭ
Мир
Постпред РФ при ОБСЕ заявил об ухудшении ситуации в Донбассе
Политика
Глава Коми объявил об отставке правительства республики
Мир
Генконсульство РФ в Алма-Ате возобновит работу с 24 января
Общество
Татьяну Тарасову выписали из больницы
Мир
ВВП Китая вырос на 8,1% в 2021 году
Авто
Швейцарцы на старой Lada Niva выиграли ралли «Дакар-2022»
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за неудаление контента
Мир
Посол Франции заявил о готовности ЕС обсуждать с Россией гарантии безопасности
Политика
В Совфеде назвали формат G7 ничего не решающим элитным полком
Сюжет:

Эксперт оценил вероятность продажи назальной вакцины от COVID-19 в аптеках

Эксперт Горелов оценил вероятность продажи назальной вакцины от COVID-19 в аптеках
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России, оценил вероятность продажи назальной вакцины от коронавируса в аптеках в будущем.

Как уточнил эксперт, чтобы препарат был зарегистрирован, должны пройти определенные фазы его испытаний, после чего принимается решение о регистрации. Он отметил, что новый способ введения вакцины требует прохождения всех этапов.

«В аптеке она продаваться вряд ли будет, потому что процесс вакцинации требует наблюдения врачей», — отметил он.

Повысил скорость: как «Омикрон» наращивает свои обороты в России
И на какие симптомы стоит обращать внимание тем, кто начинает заболевать

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в свою очередь добавил, что назальная вакцина от коронавируса — это перспективный вариант. Он также выразил мнение, что задержки в регистрации препарата не произойдет.

«Назальная вакцина мягче, чем внутримышечная, но у нас пока нет данных о ее эффективности», — сказал он.

Ранее в этот день директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разрабатываемая центром назальная вакцина против COVID-19 будет двухкомпонентной. Однако в случае ее применения как бустера будет достаточно и одного компонента.

8 января Гинцбург сообщил, что после применения назальной вакцины от коронавируса можно получить положительный результат ПЦР-теста на наличие COVID-19, однако вероятность этого мала. Он уточнил, что на слизистой вирус уничтожается достаточно быстро. Кроме того, положительный результат теста может быть в случае сильно концентрированного состояния вируса.

2 января директор Центра имени Гамалеи заявил, что назальная вакцина против коронавируса станет доступной для россиян через три-четыре месяца. При этом он отметил эффективность препарата против штамма «Омикрон».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022