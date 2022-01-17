Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Коми
Четыре человека стали жертвами пожара в частном доме в Прилузском районе Коми. Причиной возгорания специалисты называют несоблюдение правил пожарной безопасности.
Информация о происшествии поступила ночью 16 января. В селе Ношуль загорелся частный дом, к месту пожара направились подразделения Прилузского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар был ликвидирован в течение пяти часов, пишет ИА «Комиинформ».
На месте возгорания обнаружены тела трех мужчин и женщины. Огонь уничтожил дом на площади 64 кв. м.
В администрации населенного пункта отметили, что наиболее часто причиной пожара становится неосторожность при курении. Власти просят местных жителей проверить печи, не сушить вещи вблизи очага, не курить в состоянии алкогольного опьянения и не бросать окурки.