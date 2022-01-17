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Автомобилистов в Москве призвали к осторожности из-за метели и гололедицы

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Московских водителей призвали быть осторожными на дорогах из-за метели и гололедицы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса в понедельник, 17 января.

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Предупреждение о гололедице распространяется на 17 и 18 января. По прогнозам метеорологов, в эти дни в Москве ожидаются снег, метель и гололедица.

В связи с ухудшением погодных условий автомобилистов призвали к внимательности и аккуратности на дорогах. Во время движения водителей попросили соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

Ранее в этот день Гидрометцентр объявил в столице и области «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Как отмечает телеканал «Звезда», предупреждение из-за ветра, порывы которого могут достигать 15–17 м/с, действует до 21:00 вторника, 18 января. Предупреждение о гололедице — до 12:00 вторника, 18 января, пишет RT.

16 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные — ночью ожидается до –12. На следующей неделе в Москве выпадет до 20–25 мм осадков, что составляет около половины всей январской нормы.

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