Посольство Казахстана не подтвердило информацию о пребывании Назарбаева в ОАЭ

Посольство Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) не подтвердило информацию о пребывании экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в этой стране. Об этом 17 января сообщает «РИА Новости».

«Согласно последнему сообщению, озвученному его пресс-секретарем, Назарбаев находится в Казахстане», — говорится в сообщении.

8 января пресс-секретарь Назарбаева сообщил о нахождении бывшего президента в Нур-Султане. Он призвал СМИ не распространять ложную информацию об отъезде политика из страны.

12 января посол республики в Азербайджане Сержан Абдыкаримов также сказал, что бывший глава республики находится в Нур-Султане.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.