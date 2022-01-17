В ГИБДД рассказали об опасности гололедицы на дорогах

Российская Госавтоинспекция 17 января обратилась ко всем участникам дорожного движения с призывом быть предельно внимательными и предусмотрительными на проезжей части из-за гололедицы.

«Гололед и гололедица опасны не только тем, что сцепление колес с дорогой становится минимальным. Проблема еще и в том, что происходит это внезапно. Оттепель на заснеженной дороге приводит к колее. Следовательно, и стиль управления автомобилем на скользкой дороге должен быть соответствующим — соблюдение дистанции, бокового интервала и скоростного режима», — говорится в сообщении.

Пешеходам в ведомстве посоветовали отказаться от использования гаджетов, которые отвлекают внимание. Также в ГИБДД призвали переходить дорогу только тогда, когда все транспортные средства остановились для пропуска пешеходов.

26 ноября в ГИБДД рассказали, что основными причинами дорожных аварий среди водителей-новичков являются неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Также к ошибкам начинающих водителей отнесли несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода и нарушение правил перестроения.