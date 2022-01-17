Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посольство Казахстана не подтвердило информацию о пребывании Назарбаева в ОАЭ
Мир
Постпред РФ при ОБСЕ заявил об ухудшении ситуации в Донбассе
Политика
Глава Коми объявил об отставке правительства республики
Мир
Генконсульство РФ в Алма-Ате возобновит работу с 24 января
Общество
Татьяну Тарасову выписали из больницы
Мир
ВВП Китая вырос на 8,1% в 2021 году
Авто
Швейцарцы на старой Lada Niva выиграли ралли «Дакар-2022»
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за неудаление контента
Мир
Посол Франции заявил о готовности ЕС обсуждать с Россией гарантии безопасности
Политика
В Совфеде назвали формат G7 ничего не решающим элитным полком
Сюжет:

Генконсульство РФ в Алма-Ате возобновит работу с 24 января

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральное консульство РФ в Алма-Ате возобновит работу с 24 января. Об этом в понедельник, 17 января, сообщила пресс-служба дипмиссии в Telegram.

У гребня волны: заболеваемость ковидом может достичь 500 тыс. в день
Вирусологи спрогнозировали масштаб пятой волны пандемии в России

«В связи со случаями заболевания сотрудников Генконсульства коронавирусной инфекцией консульский прием возобновится с 24 января. Всем, кто был записан, предлагаем пройти процедуру электронной записи на прием заново», — говорится в сообщении.

Во время беспорядков на официальном сайте посольства РФ в Республике Казахстан сообщалось, что прием граждан также был отменен с 10 по 19 января в связи с введенным чрезвычайным положением.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022