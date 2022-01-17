Генконсульство РФ в Алма-Ате возобновит работу с 24 января

Генеральное консульство РФ в Алма-Ате возобновит работу с 24 января. Об этом в понедельник, 17 января, сообщила пресс-служба дипмиссии в Telegram.

«В связи со случаями заболевания сотрудников Генконсульства коронавирусной инфекцией консульский прием возобновится с 24 января. Всем, кто был записан, предлагаем пройти процедуру электронной записи на прием заново», — говорится в сообщении.

Во время беспорядков на официальном сайте посольства РФ в Республике Казахстан сообщалось, что прием граждан также был отменен с 10 по 19 января в связи с введенным чрезвычайным положением.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.