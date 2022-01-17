Вирусолог спрогнозировал сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

В начале февраля текущего года в России произойдет снижение заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикроном», считает профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом он заявил в понедельник, 17 января, в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.

«Думаю, что в начале февраля будет снижение заболеваемости», — сказал он.

При этом председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, в свою очередь, выразил мнение, что такой прогноз слишком оптимистичный. По его словам, Россия находится только в начале новой волны коронавируса.

Хубезов также отметил, что Россия готова к новой волне коронавируса: укрепляется первичное звено здравоохранения, кадровый резерв. Говоря о вероятности введения в стране полного локдауна, он сказал, что она практически равна нулю.

14 января вирусолог член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19.

13 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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