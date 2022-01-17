Востоковед объяснил рост ВВП Китая низкой базой 2020 года

Рост ВВП Китая в 2021 году выше прогнозных показателей связан с тем, что в 2020-м была относительно низкая база из-за COVID-19 — всего на 2% к 2019-му, что для КНР меньше средних темпов в десятилетке за 2011–2020 годы. Об этом заявил «Известиям» Александр Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги, в понедельник, 17 января.

Ранее в этот же день в Государственном статистическом управлении (ГСУ) КНР сообщили, что в прошлом году ВВП Китая увеличился на 8,1%, что превысило целевой показатель властей страны на уровне «выше 6%». Подчеркивалось, что темпы экономического роста в 2021 году оказались самыми высокими за последние 10 лет. В ГСУ рассказали, что безработица в государстве в декабре 2021 года выросла до максимума с августа — 5,1% по сравнению с 5% в июле.

Габуев также связал рост китайского ВВП с работой в этой стране разных антикризисных программ типа строительства новой инфраструктуры (дата-центры, более зеленые электростанции, зарядки для электромобилей, высокоскоростные магистрали в городах).

По его словам, безработица все же несильно выросла, и к концу года было много местных локдаунов в КНР, что «всегда бьет по рынку труда» — строительство, общепит и другие отрасли.

В январе 2021 года в ГСУ сообщили, что в 2020 году ВВП Китая вырос на 2,3%, что стало минимальным показателем роста с 1976 года. В то же время в 2020 году КНР стал единственной крупной экономикой в мире, избежавшей спада в связи с пандемией коронавируса.