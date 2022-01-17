Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посольство Казахстана не подтвердило информацию о пребывании Назарбаева в ОАЭ
Мир
Постпред РФ при ОБСЕ заявил об ухудшении ситуации в Донбассе
Политика
Глава Коми объявил об отставке правительства республики
Мир
Генконсульство РФ в Алма-Ате возобновит работу с 24 января
Общество
Татьяну Тарасову выписали из больницы
Мир
ВВП Китая вырос на 8,1% в 2021 году
Авто
Швейцарцы на старой Lada Niva выиграли ралли «Дакар-2022»
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за неудаление контента
Мир
Посол Франции заявил о готовности ЕС обсуждать с Россией гарантии безопасности
Политика
В Совфеде назвали формат G7 ничего не решающим элитным полком

Востоковед объяснил рост ВВП Китая низкой базой 2020 года

Востоковед Габуев объяснил рост ВВП Китая низкой базой 2020 года
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост ВВП Китая в 2021 году выше прогнозных показателей связан с тем, что в 2020-м была относительно низкая база из-за COVID-19 — всего на 2% к 2019-му, что для КНР меньше средних темпов в десятилетке за 2011–2020 годы. Об этом заявил «Известиям» Александр Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги, в понедельник, 17 января.

Недвижимая экономика: чем опасен кризис рынка жилья в Китае
Проблемы у девелопера Evergrande являются симптомом куда более опасного процесса не только для КНР, но и для всего мира

Ранее в этот же день в Государственном статистическом управлении (ГСУ) КНР сообщили, что в прошлом году ВВП Китая увеличился на 8,1%, что превысило целевой показатель властей страны на уровне «выше 6%». Подчеркивалось, что темпы экономического роста в 2021 году оказались самыми высокими за последние 10 лет. В ГСУ рассказали, что безработица в государстве в декабре 2021 года выросла до максимума с августа — 5,1% по сравнению с 5% в июле.

Габуев также связал рост китайского ВВП с работой в этой стране разных антикризисных программ типа строительства новой инфраструктуры (дата-центры, более зеленые электростанции, зарядки для электромобилей, высокоскоростные магистрали в городах).

По его словам, безработица все же несильно выросла, и к концу года было много местных локдаунов в КНР, что «всегда бьет по рынку труда» — строительство, общепит и другие отрасли.

В январе 2021 года в ГСУ сообщили, что в 2020 году ВВП Китая вырос на 2,3%, что стало минимальным показателем роста с 1976 года. В то же время в 2020 году КНР стал единственной крупной экономикой в мире, избежавшей спада в связи с пандемией коронавируса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022