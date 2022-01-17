Пушков отреагировал на блокировку страницы делегации России в Вене в Facebook
Российский сенатор Алексей Пушков 17 января заявил, что блокировка страницы в Facebook делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности носит политический характер.
«Нашей реакцией на цензуру со стороны сетевых компаний должны быт, как минимум крупные, ощутимые штрафы. «Мета» (владеет Facebook. — Ред.) уже должна выплатить 1,99 млрд рублей за повторный отказ удалять запрещенный контент, плюс 83 млн рублей за другие нарушения, из коих на конец декабря компания выплатила лишь 26 млн. И теперь эта демонстративная блокировка канала официальной делегации, имеющая, разумеется, политический характер. Нужны более жесткие меры», — написал Пушков в Telegram-канале.
16 января руководитель делегации Константин Гаврилов сообщил, что Facebook 14 января заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности.
Он отметил, что представители делегации публиковали на своей странице в соцсети только заявления руководства России и МИД РФ.
Роскомнадзор (РКН) потребовал от Facebook восстановить доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене и отчитаться о причинах введения ограничений.
В письме РКН отмечается, что «данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней».