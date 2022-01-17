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ВВП Китая вырос на 8,1% в 2021 году

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В 2021 году ВВП Китая вырос на 8,1%, что превысило целевой показатель властей страны на уровне «выше 6%». Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, обнародованные в понедельник, 17 января.

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В то же время в четвертом квартале 2021 года рост китайской экономики замедлился до 4% в годовом измерении, что стало самым слабым повышением со второго квартала 2020-го. При этом, согласно опросу Reuters, экономисты ожидали роста экономики КНР в четвертом квартале на 3,6%.

В целом агентство отмечает, что китайская экономика хорошо восстановилась в 2021 году после пандемии, показав лучший результат за десятилетие, чему поспособствовал «устойчивый экспорт». Однако есть признаки замедления темпов роста из-за ослабления потребления и спада на рынке недвижимости страны, что указывает на необходимость дополнительной политической поддержки.

В июле-сентябре ВВП Китая вырос на 4,9%.

Повышение экономики Китая в октябре–декабре по сравнению с предыдущими тремя месяцами составило 1,6–0,7% в третьем квартале.

В 2020 году, согласно пересмотренным данным, экономика страны выросла на 2,2%, а не на 2,3%, как прогнозировалось.

В ГСУ сообщили, что в декабре в Китае рост розничных продаж был минимальным с августа 2020 года, увеличившись на 1,7% к декабрю того же года.

Сельское хозяйство показало годовой рост в 7,1%, промышленность и строительство выросли в 8,2%, сфера услуг — в 8,2%.

За год промпроизводство в стране выросло на 9,6%.

Стоит отметить, что выпуск в текстильной промышленности уменьшился на 2,4%, неметаллических материалов — на 0,2%.

Безработица в Китае в декабре 2021 года увеличилась до максимума с августа — 5,1% по сравнению с 5% в июле. В минувшем году в городах страны создали 12,69 млн новых рабочих мест при годовом целевом показателе 11 млн. Итоговый показатель оказался на 830 тыс. рабочих мест больше, чем в предыдущем году.

Инвестиции в основные активы Китая в 2021 году выросли на 4,9% по сравнению с предшествующим годом — до $8,6 трлн. Эксперты ожидали повышения на 4,8%. Государственные инвестиции увеличились на 2,9%, частные — на 7%.

В августе сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин предложил богатейшим жителям государства задуматься над идеей «всеобщего благосостояния» и над тем, как возвратить обществу больше. Об этом он заявлял на специальном заседании, где встречались наиболее влиятельные люди в экономике и госуправлении Китая.

Как писали «Известия», мысли насчет «поделиться» могли быть частью одной кампании, в которую входит давление правительства страны на цифровых гигантов и ряд последних мер типа ограничений на частное репетиторство и обучение. Эксперты допустили, что инициатива может быть связана с программами снижения неравенства в контексте пересмотра финансово-экономических приоритетов страны. Она также может быть направлена на снижение градуса общественного раздражения на власти и крупный бизнес.

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