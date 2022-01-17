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Политолог назвал возможные причины возвращения Порошенко на Украину

Политолог Безпалько назвал причины возвращения Порошенко на Украину
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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в понедельник, 17 января, в беседе с «Известиями» назвал возможные причины возвращения на родину экс-президента Украины Петра Порошенко.

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«Я думаю, он вернулся, потому что если бы он остался за границей, то это означало бы для него политическую смерть и автоматическое признание тех обвинений, которые ему выдвинули. Он надеется на то, что у него еще есть определенная часть иммунитета ввиду того, что он был президентом Украины и сотрудничал с Западом. Может быть, он даже попытается использовать эту ситуацию в свою пользу, создавая себе имидж гонимого политика, человека, пострадавшего за правду, которого несправедливо обвиняют», — отметил он.

По словам Безпалько, сложившаяся ситуация может быть Порошенко выгодна, поскольку сейчас резко падает уровень жизни при действующем президенте Украины Владимире Зеленском, а население всегда обращает внимание на тех политиков, которые находятся в оппозиции.

«Я думаю, что при определенных обстоятельствах он, возможно, рассчитывает на то, что сможет уехать на Запад каким-нибудь образом, сбежать, если будет совсем горячо, совсем плохо», — заключил он.

Ранее в этот день Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. По прилете бывшего украинского лидера встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР). Они не дали ему пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

В итоге Порошенко всё же прошел паспортный контроль и вышел к сторонникам, которым заявил, что попытка не пустить его в страну контроле является борьбой действующей власти с оппозицией. При этом в ГБР поприветствовали решение Порошенко вернуться на родину и принять участие в судебном заседании.

Как сообщил корреспондент «Известий», экс-президент Украины прибыл в Печерский суд Киева на заседание по делу о госизмене, где ему будет избираться мера пресечения.

14 января ГБР Украины опровергло политический подтекст в деле о госизмене в отношении украинского экс-президента. Тогда же Порошенко предупредили, что уклонение от процессуальных обязанностей может дать судье повод применить к нему более жесткую меру пресечения.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

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