Песков заявил о незаинтересованности Кремля делом Порошенко

В Кремле не следят за событиями на Украине по поводу обвинения экс-президента страны Петра Порошенко по делу о госизмене. Об этом с понедельник, 17 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Киеве 17 января приземлился самолет с Порошенко. Вместе с ним прибыли в страну его жена Марина, адвокаты и несколько депутатов. У здания аэропорта проходил митинг в поддержку политика. На родину экс-глава страны прибыл для участия в судебном процессе. По данным «Известий», Порошенко уже приехал на заседание в Печорский суд Киева, где ему будет избираться мера пресечения.

14 января ГБР Украины опровергло политический подтекст в деле о госизмене в отношении украинского экс-президента. Тогда же Порошенко предупредили, что уклонение от процессуальных обязанностей может дать судье повод применить к нему более жесткую меру пресечения. 12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал в Польшу.

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