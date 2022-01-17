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В Кремле отреагировали на предложение Зеленского о саммите по Донбассу

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 января прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести саммит Россия–США–Украина по Донбассу.

По словам Пескова, в Кремле пока нет понимания, какие вопросы могут стать предметом обсуждения на трехсторонней встрече.

«Вопрос — по Донбассу или не по Донбассу? Если я правильно помню, не было никакого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих», — сказал представитель Кремля.

Даже если ставится тема Донбасса, продолжил он, то предстоит выяснить, что конкретно украинские оппоненты планируют обсуждать с РФ.

«Россия не является, еще раз повторяем, стороной конфликта. Означает ли это, что большую надежду они (Киев — Ред.) возлагают на Соединенные Штаты и меньшую надежду возлагают на «нормандский формат»? Означает ли это, что они не считают больше необходимым всё-таки хоть как-то ориентироваться на выполнение тех обязательств, которые были зафиксированы в «нормандском формате»? К сожалению, пока ответов на всё это нет», — сказал Песков.

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Представитель Кремля также усомнился, что к обсуждению отношений Москвы и Киева нужно привлекать Вашингтон.

«Зачем [привлекать] Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки», — сказал он.

14 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием президента РФ Владимира Путина.

В тот же день Песков сообщил, что предложений о трехсторонних переговорах РФ–США–Украина России еще не поступало.

26 декабря пресс-секретарь президента РФ сказал, что в Кремле готовы обсуждать с Зеленским двусторонние отношения, но не будут общаться с ним в качестве стороны конфликта в Донбассе.

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