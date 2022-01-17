Лукашенко рассказал о планах совместных военных учений с Россией

Совместные учения белорусских и российских вооруженных сил начнутся в феврале. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом РФ еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси — это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, «белорусском балконе», провести солидные учения», — приводит его слова агентство «БелТА».

Как отметил глава Белоруссии, все вопросы с российской стороной оговорены, но точная дата начала еще не определена. По его словам, министры обороны двух стран уже проработали замысел совместного учения вооруженных сил. Лукашенко отметил, что учения «не должны стать исключительно белорусскими».

«Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)», — отметил президент Белоруссии.

Глава государства также отметил, что, по последним данным, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих, техника и вооружение. Кроме того, по словам лидера Белоруссии, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока «с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения».

«На территории Польши и стран Балтии на ротационной основе находится от 8 до 10 тыс. военнослужащих США. Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете? Отдельные «горячие головы» уже открыто призывают к войне. Мы слышим эти заявления», — рассказал Лукашенко.

4 ноября прошлого года состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. 23 декабря Путин рассказал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства.