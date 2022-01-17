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Порошенко приехал на заседание суда по делу о госизмене

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Экс-президент Украины Петр Порошенко приехал в Печерский суд Киева на заседание по делу о госизмене, где ему будет избираться мера пресечения. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 17 января.

Ранее в этот день Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. По прилете бывшего украинского лидера встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР). Они не дали ему пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

В итоге Порошенко всё же прошел паспортный контроль и вышел к сторонникам, которым заявил, что попытка не пустить его в страну контроле является борьбой действующей власти с оппозицией.

При этом в ГБР поприветствовали решение Порошенко вернуться на родину и принять участие в судебном заседании.

Ранее, 14 января, ГБР Украины опровергло политический подтекст в деле о госизмене в отношении украинского экс-президента. Тогда же Порошенко предупредили, что уклонение от процессуальных обязанностей может дать судье повод применить к нему более жесткую меру пресечения.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

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