Противостояние Запада и Востока на протяжении уже многих десятилетий во многом определяет развитие международных отношений. Соперничество разных моделей, попытки доказать свою правоту неоднократно ставили планету на грань войны. Такие примеры мы видели в период геополитического противостояния сверхдержав — США и СССР. После крушения «красной империи» еще одним центром силы стал Китай, бросивший вызов западному гегемону. Однако уроки прошлого были учтены: человечество все больше осознает безальтернативность сотрудничества. Примером может служить бурный рост стран Юго-Восточной Азии, активно перенявших западный опыт. Американские и европейские компании в свою очередь осваивают восточные рынки. Но уроки позитивного взаимодействия усвоены пока не везде. Украина, раздираемая противоречиями западной и восточной частей, до сих пор не может найти точки, объединяющие разные ментальности, волею судеб попавших в «единый дом».

Вся политическая история этой постсоветской страны была и остается борьбой разных по духу сообществ — западного и восточного. Взять хотя бы президентские выборы: один кандидат одерживал победу над другим, как правило с незначительным перевесом. В 1994 году Леонид Кучма получил чуть больше 52,5% во втором туре, в 2004-м после переголосования президентом стал Виктор Ющенко почти с 52% поддержки. В 2014 году Петр Порошенко смог стать президентом в первом туре, но раскол страны при нем только продолжился. Не консолидировал украинцев и Владимир Зеленский, с которым связывали надежды на прекращение гражданской войны и воцарение мира.

Разгадка такой ситуации кроется прежде всего в историческом процессе формирования Украины. Началось все в середине XVII века. 18 января (по новому стилю) 1654 года гетман войска Запорожского Богдан Хмельницкий обратился к русскому царю Алексею Михайловичу с прошением о переходе на службу. Основным мотивом такого решения Переяславской рады стали притеснения со стороны шляхты и католического духовенства Речи Посполитой. Просьба «братьев по вере» была удовлетворена, а это событие вошло в историю как «воссоединение» Украины с Россией. Сам термин тогда, к слову, обозначал единение с православными украинскими единоверцами. Со временем, правда, это определение потеряло религиозный оттенок и стало носить политический характер. Стоит отметить, что тогда в обращениях и к польскому королю, и к русскому царю запорожцы называли себя русскими православными людьми.

Территория Украины уже после вхождения в Россию со временем расширялась, а страна формировалась по принципу «лоскутного одеяла» — неоднородные земли в течение столетий сливались в единую территориальную общность. Важно, что границы ныне независимого государства кратно преумножились в период единой с Россией истории. Кроме того, несмотря на отрицание всего позитивного, что было при СССР, Украина обязана своей государственностью именно коммунистическому прошлому. Только за советский период она получила Донбасс, Новороссию, Северную Буковину и другие бывшие польские территории, а также Крым. Полуостров, ставший в 2014 году яблоком раздора между нашими странами, был передан Никитой Хрущевым из РСФСР в состав УССР в 1954-м. Тогда это объяснялось «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР». И в пределах единой страны решение было лишь номинальным.

Руководство самостийной Украины, столкнувшееся в начале 1990-х годов с проблемой поиска национальной идентичности, пошло по пути отрицания совместной истории и единых традиций с бывшими «братьями». Важно понимать, что антироссийский культ возник не в 2014 году. Процесс поиска субъектности украинскими политиками начался задолго до Крымской весны. Еще в 2003 году президент Леонид Кучма издал книгу «Украина — не Россия», в которой подчеркивались разные взгляды на культурно-историческое прошлое. Уже тогда активно проходила героизация деятелей, которые в российской историографии именуются предателями. К примеру, Иван Мазепа (украинский гетман, перешедший в ходе Северной войны между Россией и Швецией на сторону последней) был помещен Нацбанком Украины на банкноту номиналом 10 гривен. В «копилку разобщения» добавляются и восхваление пособников нацистов в ходе Великой Отечественной войны, и переписывание истории, и процессы декоммунизации.

Искусственное разграничение единого исторического и духовного пространства усиливается и языковой политикой. Одним из шагов «постмайданных» властей стал закон об образовании, практически вычеркнувший русский язык из учебного процесса. Планомерно угнетается и русскоязычное население. В мае прошлого года в Верховную раду была внесена инициатива о «коренных народах». Ими признаются лишь те, кто составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. А 16 января уже этого года вступил в силу закон, обязывающий газеты и журналы выпускать не менее 50% своего тиража на украинском языке. Такой шаг, который в парламенте РФ уже окрестили «русофобским проявлением», существенно осложнит выпуск изданий, ориентированных на русскоязычное население. Насильственная смена идентичности существенно ударила не только по контактам властей и народов двух стран, но и изменила конфигурацию международных отношений.

Втягивание Украины в западный вектор развития и возможное вступление в НАТО уже сегодня обозначено российским руководством как «красная линия». Запуск в 2022 году переговоров о безопасности в Европе пока не принес ожидаемого эффекта. На Западе отказались гарантировать нерасширение альянса, а значит, украинская территория продолжит оставаться фактором давления на Россию, инструментом торга и шантажа. Духовная историческая и, безусловно, территориальная близость наших стран сохраняют ситуацию взаимозависимости.

Постепенно формирующийся в течение многих лет комплекс «младшего обездоленного брата» сделал украинское руководство агрессивным по отношению к России и взрастил желание занять место РФ на международной арене. Отсюда и призывы к ужесточению санкций, и даже декларация желаний заменить Россию в «Большой восьмерке».

Все эти ментальные изменения, их причины и последствия неоднократно фиксировались и российским руководством. «Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция «Украина — не Россия» уже не устраивала. Потребовалась «антиРоссия», с чем мы никогда не смиримся», — отмечал в своей статье в июле 2021 года Владимир Путин.

Тем не менее на Украине остается достаточно внушительное число жителей, испытывающих не только ностальгию по советскому прошлому, но и связанных с Россией родственными узами. Многие, особенно в приграничных регионах, продолжают ежедневное общение, обмениваются восприятием происходящего. Поэтому, несмотря на откровенно недружественную политику проевропейских властей в Киеве, есть надежды, что дальнейшее расползание двух исторически братских по духу и происхождению народов однажды прекратится, тем более что усиление конфронтации неминуемо влияет на согласие не только в регионе, но и в мире. Поэтому остается запастись терпением и дождаться, когда в совместной истории Москвы и Киева начнется новая страница, которая позволит Украине найти себя, не отказываясь от своего прошлого.

Автор — журналист «Известий»

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