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В Москве инкассаторская машина сбила ребенка

Автомобиль сбил женщину с ребенком на переходе в Москве

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Водитель автомобиля в Москве сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Об этом в понедельник, 17 января, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

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ДТП произошло ранее в этот день на нерегулируемом пешеходном переходе на Университетском проспекте. Водитель автомобиля Subaru сбил женщину и ее 11-летнюю дочь, отмечает телеканал «360». Обеих пострадавших госпитализировали. У женщины подозрение на перелом позвоночника, пишет RT. У ребенка диагностировали множественные переломы и разрыв крайней доли печени.

Водитель заявил, что даже не знал, что в том месте есть пешеходный переход, отмечает Pravda.Ru. Его намерены проверить на состояние опьянения, пишет РИАМО. По данным ГИБДД, за ним числятся 16 нарушений ПДД за 2021 год, в том числе три нарушения, связанные с проездом на запрещающий сигнал светофора, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По факту ДТП проверку начала столичная прокуратура. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее, 17 января, стало известно, что на северо-западе Москвы инкассаторский автомобиль сбил 11-летнего мальчика. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. У мальчика диагностировали ушибы и разрыв связок голеностопа.

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