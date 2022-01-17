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Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России

В IHME спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России к 22 января
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Ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете спрогнозировали возможный выход России на пик заболеваемости COVID-19 уже к концу текущей недели — к 22 января. Исследования опубликовано в понедельник, 17 января, на официальном сайте организации.

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По данным ученых, в официальной статистике это отобразится в 85 тыс. выявленных случаев заболевания, а нагрузка на систему здравоохранения станет ощутимее 9 февраля — в этот день для пациентов может потребоваться в среднем свыше 133 тыс. коек.

14 января член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил «Известиям», что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19.

Ученый объяснил это тем, что инкубационный период у «Омикрона» значительно меньше, чем у «Дельты».

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России выявили 783 случая инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». Больше половины из них в Москве. Количество случаев «Омикрона» в России с 10 января выросло в два раза.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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