В Мурманске закрыли аэропорт из-за непогоды

Аэропорт Мурманска закрыли из-за непогоды утром 17 января. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями принято решение о закрытии аэропорта Мурманск с 11 до 15 часов. Все рейсы переносятся на более позднее время», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло, 17 января были отменены рейсы в Москву, Сочи и Пермь.

Также 17 января сообщалось, что из-за метели и сильного ветра перекрыто движение на трех участках федеральной трассы «Кола», а также на ряде областных дорог.

В настоящее время, по данным регионального Гидрометцентра, в Мурманске сильная метель и ветер 17–23 м/с, в порывах он может достигать 25–27 м/с. Такая погода сохранится до вечера.

Накануне желтый уровень опасности был объявлен в Камчатском и Приморском краях, Магаданской области и в Чукотском автономном округе.

Также Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Красноярском крае.