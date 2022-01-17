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В России начались продажи новой версии Porsche Cayenne

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Российские дилеры компании Porsche начали принимать заказы на новую версию кроссовера Cayenne Platinum Edition. Цены на новинку стартуют от 7 млн 320 тыс. рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 17 января.

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Автомобиль получил 21-дюймовые колесные диски RS Spyder Design, черные спортивные выхлопные патрубки и планки обрамления боковых стекол того же цвета. Цветовая гамма кузова включает черный и белый цвета, а также цвета с эффектом «металлик» Jet Black, Carrara White, Mahogany, Moonlight Blue и специальный цвет Crayon.

В салоне установлены накладки на пороги из матового алюминия, украшенные надписью Platinum Edition, а также пакет отделки салона алюминием. Также модификация получила светодиодные фары с системой динамического освещения, панорамную крышу, тонированные стекла, аудиосистему Bose Surround Sound, спортивные кожаные сиденья.

30 июня сообщалось, что Porsche выпустила новую модификацию кроссовера Cayenne, которая получила приставку Turbo GT в названии.

Автомобиль получил четырехлитровый бензиновый двигатель мощностью 640 л.с., восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Tiptronic и систему полного привода.

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