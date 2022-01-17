Умерла актриса сериала «Клон» Франсуаза Фортон

Скончалась бразильская актриса Франсуаза Фортон, сыгравшая в сериале «Клон» роль Симоне — помощницы доктора Альбиери. Об этом 16 января сообщил портал G1.

Актриса умерла 16 января после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Последние четыре месяца 64-летняя Фортон находилась в клинике в связи с раком шейки матки, который у нее выявили еще в 1989 году.

Соболезнование по поводу смерти артистки принимают ее муж — театральный продюсер Эдуардо Барата и сын Гильерме Фортон Виотти, отмечает Федеральное агентство новостей.

«Милая Франсуаза Фортон, жаль! Пусть Бог примет тебя с большим количеством света», — написала в Instagram коллега актрисы по сериалу Нивея Стелманн.

Фортон родилась в 1957 году в Рио-де-Жанейро. Она дебютировала на телевидении, будучи подростком, в 1969 году, сыграв в сериале «Последний вальс», пишет «Москва 24». Франсуаза Фортон снялась более чем в 40 сериалах, в том числе «Клон» и «Во имя любви», «Моя любовь, моя печаль» и многих других, уточняет Life.Ru. В кино она продолжала играть до 2019 года, последним проектом с ее участие стала «Любовь вне равных», пишет «Газета.Ru».