Губернатор Кемеровской области заболел COVID-19

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заболел COVID-19. О положительном результате ПЦР-теста Цивилева сообщили в понедельник, 17 января, в пресс-службе администрации правительства региона.

Отмечается, что COVID-19 Цивилев переносит в легкой форме и в настоящее время продолжает работать в дистанционном формате.

Губернатор Кемеровской области болеет COVID-19 не впервые. 21 октября 2020 года Цивилев также в легкой форме перенес коронавирусную инфекцию.

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