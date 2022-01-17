В Алма-Ате граждан призвали добровольно сдать незаконное оружие

В Алма-Ате комендатура предложила гражданам добровольно сдать полученное незаконным путем оружие с освобождением от уголовной ответственности. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в инфоцентре комендатуры города.

«Департамент полиции проводит акцию по приему оружия. Гражданам, хранящим у себя незаконное оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его в ближайшее управление полиции», — говорится в сообщении информационного центра комендатуры, которое приводит сайт inbusiness.kz.

В комендатуре предупредили, что граждане, не сдавшие оружие добровольно, будут привлечены к уголовной ответственности в случае его обнаружения.

Днем ранее начальник департамента полиции города Канат Таймерденов сообщил, что участники массовых беспорядков похитили более 1,3 тыс. единиц оружия. Он указал, что группы террористов захватили семь оружейных магазинов.

Таймерденов уточнил, что были украдены 501 единица нарезного, 807 единиц гладкоствольного и 39 единиц газотравматического оружия.

15 января стало известно, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Пострадали 4578 человек. Также сообщалось, что было совершено 20 нападений на медицинские учреждения.

11 января уточнялось, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла $220 млн. При этом только в Алма-Ате ущерб оценен в 93,8 млрд тенге ($213,3 млн).

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Как сообщил президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов, которые прошли серьезную подготовку за рубежом. Он добавил, что боевики, учинившие беспорядки в Казахстане, планировали захватить власть в стране. Подготовка захвата власти в стране велась профессионалами, но попытка госпереворота провалилась, сказал Токаев.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.