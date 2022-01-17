Несколько крещенских купелей откроют в Омске без разрешения властей

В Омске на территории парка «Зеленый остров» на Крещение откроют три купели. О том, что они появятся, сообщило руководство клуба закаливания и зимнего плаванья «Моржи». При этом купели не входят в официальный список мест для омовения на Крещение, который был опубликован ранее.

В клубе рассказали, что не получили от городских властей официального разрешения на открытие купелей из-за действующих в Омске ограничений по коронавирусу. Однако там утверждают, что мэрия возложила на «моржей» всю ответственность за организацию мероприятия, сообщает ИА «Город55».

Окунуться в купели можно будет в среду, 19 января, а также в четверг, 20 января.

Ранее глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих с «максимальной осторожностью» подходить к традиционным крещенским купаниям в этом году. Он отметил, что любые массовые мероприятия нежелательны из-за сложной эпидобстановки.