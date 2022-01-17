В Бурятии выявили четыре случая «Омикрон»-штамма коронавируса

В Бурятии выявили четыре первых случая заболевания штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом в понедельник, 17 января, сообщила журналистам заместитель санитарного врача региона Елена Кузьмина.

«В субботу были выявлены два случая «Омикрона» в республике. Буквально сегодня мы получили еще два случая. Таким образом, на сегодня мы имеем уже четыре случая подтвержденных мутированного штамма «Омикрона». Среди четырех трое взрослых и один подросток 15 лет. Все — жители республики», — сказала Кузьмина.

Кузьмина отметила, что все заболевшие не выезжали за пределы региона. Сейчас устанавливаются их контакты. Инфицированные «Омикрон»-штаммом были вакцинированы и переносят заболевание в легкой форме.

Ранее в этот день сообщалось, что у пяти человек, прибывших в Красноярск из-за рубежа в течение прошедшей недели, обнаружен «Омикрон»-штамм SARS-CoV-2.

15 января профессор Университета Джорджа Вашингтона ученый-вирусолог Константин Чумаков сообщил, что по сравнению с ранними штаммами коронавируса заболевание COVID-19, вызванное штаммом «Омикрон», протекает в достаточно мягкой форме, а смертность значительно снизилась. По его словам, есть все шансы, что пандемия коронавируса скоро закончится.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов 14 января в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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