Банкир Аблязов заявил, что протесты в Казахстане координировались из Киева

Протесты в Казахстане координировались из Киева. Об этом 17 января заявил казахстанский банкир Мухтар Аблязов, который сбежал из страны во Францию.

«У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» — находится в Киеве», — рассказал Аблязов «РИА Новости».

Аблязов уточнил, что работу в штабе активизировали после первых протестов в Казахстане. Тогда участники акций протеста начали звонить в штаб, где им давали указания действовать по выработанному алгоритму.

Банкир уточнил, что существует алгоритм уже более четырех лет и направлен на мирные протесты, хоть и предполагает захват административных зданий. Банкир уточнил, что в алгоритме не было речи о погромах и захватах.

«Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть [слово] «постучаться». Занимать — это заполнять собой», — уточнил Аблязов.

Ранее в этот день сообщалось, что правоохранительными органами Казахстана за участие в незаконных акциях и мародерстве в Алма-Ате задержаны уже 2601 человек.

11 января уточнялось, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла $220 млн. При этом только в Алма-Ате ущерб оценен в 93,8 млрд тенге ($213,3 млн). В девяти регионах выявлено 1528 пострадавших субъектов бизнеса и 1709 объектов, из них в Алма-Ате — 1408 субъектов и 1578 объектов.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.