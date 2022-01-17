Более 300 «КамАЗов» снега вывезли за выходные с улиц Омска

За минувшие выходные дни с улиц Омска вывезли порядка 4 900 куб. м снега или 300 «КамАЗов». Мощный снежный буран накрыл город в субботу днем, а в воскресенье осадки продолжились.

Для обработки дорог коммунальные службы использовали более 3 300 т противогололедных материалов. Снег убирали и спецтехникой, и вручную. За выходные удалось очистить 305 остановок и 347 подходов к пешеходным переходам.

В городской администрации ИА «ОМСКРЕГИОН» рассказали, что работы продолжались и ночью, в условиях непрекращающихся осадков и порывистого ветра. Для того, чтобы убрать переметы и накат, мероприятия по противогололедной обработке проводились повторно.

Ранее сообщалось, что на Сахалине несколько дней бушевал мощный снежный циклон. Дороги на острове занесло снегом, большая часть трасс была перекрыта, автомобили во дворах оказались под метровыми сугробами. Непогода также частично нарушила газо- и электроснабжение.