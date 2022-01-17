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Почтоматы для выдачи посылок появились в Тюмени

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В Тюмени на площадках магазинов установили 13 почтоматов Почты России. Всего же в городе будут работать 92 таких почтомата. С помощью них жители смогут получать посылки из различных интернет-магазинов, в том числе из AliExpress.

Сначала почтоматы будут работать на выдачу только предоплаченных интернет-заказов. Курьер поместит посылку в кабинку, после чего клиент получит сообщение с кодом получения заказа, сроком хранения и ссылкой на адрес.

В ближайшее время будет запущена оплата заказов картой через POS-портал, пишет megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу УФПС Тюменской области.

В ведомстве считают этот проект одним из приоритетных, поскольку он позволит значительно расширить сеть выдачи посылок.

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