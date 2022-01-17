Студенты ХМАО сняли видео о телефонных мошенниках

Студенты Сургутского института управления, экономики и права сняли ролик о видах телефонного мошенничества и способах хищений с банковских карт. В нем рассказывается, как не стать жертвами преступников.

Герои разыгрывают небольшие сценки типичных мошеннических схем: «оформление кредитов», переход по неизвестным ссылкам, звонки от людей, представляющихся банковскими работниками. В конце мини-фильма его авторы напоминают, что не следуют сообщать незнакомым данные банковских карт, пароли и PIN-коды.

Muksun.fm со ссылкой на ОМВД Сургутского района пишет, что с начала 2021 года жители Югры перевели мошенникам порядка 5 млн рублей.

Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что в России за последние два года увеличилось количество случаев телефонного мошенничества. Шансы, что человеку не позвонят нечистые на руку люди за эти 12 месяцев, составляют 15–20%, — сказал эксперт.