Джокович прилетел в Дубай после депортации из Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Дубай после депортации из Австралии. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает AP.

Самолет Emirates с первой ракеткой мира приземлился в аэропорту крупнейшего города ОАЭ после 13,5-часового полета из Мельбурна.

Пока неизвестно, куда Джокович планирует отправиться дальше. Теннисный турнир Dubai Duty Free, который он выиграл в 2020 году, начнется только 14 февраля.

Дубай, коммерческая столица Объединенных Арабских Эмиратов, не требует от путешественников сертификат о вакцинации, хотя они должны показать отрицательный результат ПЦР-теста, чтобы сесть на рейс.

16 января Федеральный суд Австралии принял решение о депортации Новака Джоковича из Австралии и теннисист покинул страну. Виза спортсмена была аннулирована, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса, которая обязательна для всех участников турнира.

Теннисист заявил, что он крайне разочарован произошедшим. Он добавил, что ему нужно время, чтобы более детально высказаться о ситуации.

Теннисный союз Сербии также заявил, что разочарован решением австралийского суда. В организации отметили, что Джокович выполнил все условия и правила турнира в Австралии, что было подтверждено первым решением суда, но виза была аннулирована политическим решением в «общественных интересах».

Адвокат сербского теннисиста Новака Джоковича Якша Пекович заявил в интервью «Известиям», что считает решение о депортации спортсмена продиктованным политикой. Защитник первой ракетки мира подчеркнул, что медотвод, который получил Джокович, австралийские власти применили для получения политических баллов.