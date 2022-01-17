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Премьер Австралии заявил о возможном досрочном приезде Джоковича в страну

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Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в понедельник, 17 января, заявил, что сербский теннисист Новак Джокавич, который был депортирован из страны из-за аннуляции визы, сможет вернуться в Австралию до истечения трехлетнего запрета на въезд. Об этом сообщает местный телеканал ABC.

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Глава правительства, отметил, что первой ракетке мира будет предоставлена ​​виза в будущем при «правильных обстоятельствах».

«У [Новака Джоковича] есть возможность вернуться и при правильных обстоятельствах, и это будет рассмотрено в свое время», — уточнил Моррисон.

Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс в свою очередь подчеркнула, что если у Джоковича будет «уважительная причина» в будущем, она будет рассмотрена.

«Но на данный момент это все гипотетически, любое заявление будет рассмотрено по существу», — сказала она.

Министр также добавила, что знает о международной реакции на решение о депортации знаменитого спортсмена, но считает, что оно было принято правильно. По ее словам, правительство сделает всё возможное, чтобы у Австралии были прочные границы, и чтобы те люди, которые пытаются приехать в страну, «соблюдали законы».

16 января Федеральный суд Австралии принял решение о депортации Новака Джоковича из Австралии и теннисист покинул страну.

Виза спортсмена была аннулирована, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса, которая обязательна для всех участников турнира.

Теннисный союз Сербии заявил, что разочарован решением австралийского суда. В организации отметили, что Джокович выполнил все условия и правила турнира в Австралии, что было подтверждено первым решением суда, но виза была аннулирована политическим решением в «общественных интересах».

Адвокат сербского теннисиста Новака Джоковича Якша Пекович заявил в интервью «Известиям», что считает решение о депортации спортсмена продиктованным политикой. Защитник первой ракетки мира подчеркнул, что медотвод, который получил Джокович, австралийские власти применили для получения политических баллов.

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