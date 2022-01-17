Конгрессмен США назвал уход из Афганистана уронившей статус Вашингтона слабостью

Вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана — это фактор, из-за которого Россия решила ужесточить политику в отношении Украины. Такое заявление сделал член комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса республиканец Майкл Маккол в воскресенье, 16 января.

Он также сказал, что США должны продемонстрировать силу после «момента слабости», когда был оставлен Афганистан. Он подчеркнул: по его мнению, все мировые лидеры, и президент России Владимир Путин, и председатель КНР Си Цзиньпин, и лидер КНДР Ким Чен Ын, считают, что США проявили слабохарактерность в августе 2021 года.

«Таким образом, мы не демонстрируем силу, как говорил Рейган, а, скорее, демонстрируем слабость, которая исторически (...) всегда провоцирует агрессию», — рассказал конгрессмен телеканалу CNN.

2 сентября 2021 года американские сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс направили письмо президенту США Джо Байдену, в котором раскритиковали его политику в Афганистане. Они заявили, что политический курс администрации Байдена продемонстрировал «абсолютное непонимание динамики конфликта», что привело к провальному для США завершению конфликта.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.