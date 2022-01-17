Байден назвал возможное место покупки оружия захватившим синагогу британцем

Президент США Джо Байден заявил, что человек, взявший заложников в синагоге в Колливилле купил пистолет на улице, сообщил в понедельник, 17 января, Business Insider.

ФБР опознало подозреваемого в захвате заложников как 44-летнего гражданина Великобритании Малика Фейсала Акрама. В заявлении для прессы Байден сказал, что Акрам пробыл в США несколько недель, а первую ночь провел в приюте для бездомных.

«Возможно, он купил его у кого-то в приюте для бездомных или в сообществе. Трудно сказать. Я просто не знаю», — сказал Байден.

Президент США также опроверг информацию о том, что у Акрама были бомбы: «Насколько нам известно, их не было».

Байден отметил, что проверка биографических данных важна, но при покупках оружия на улице она не работает.

«Вы не можете остановить это, когда кто-то на улице покупает что-то. Более того, в последнее время было продано слишком много оружия; это просто смешно. И это потому, что мы не смогли усердно сосредоточиться на решении вопроса о покупке и продаже оружия и целом ряде вещей, которые я пытаюсь сделать», — сказал Байден.

Вооруженный Акрам взял раввина и еще троих человек в заложники в конгрегации Бет Исраэль в Колливилле 15 января. Он заявил, что является братом осужденной Аафии Сиддики, но власти не подтвердили его личность. Появились данные, что он требовал освободить сестру. Адвокат брата Сиддики Джон Флойд сообщил, что его клиент находится в Хьюстоне.

Через некоторое время Акрам отпустил одного из четырех заложников, предположительно, по причине его проблем со здоровьем. Затем из синагоги были освобождены оставшиеся три человека, которые в результате произошедшего не пострадали. Позднее послышалась стрельба в синагоге, захватчик был ликвидирован.

Двое подростков были арестованы в Манчестере вечером 16 января после того, как стало известно, что британец Малик Фейсал Акрам прилетел в США, купил оружие и захватил людей в синагоге в Техасе. Его личность ранее подтвердило ФБР.

Байден назвал актом терроризма захват синагоги.