Режиссер шоу РЕН ТВ «Наука и техника» объяснил особенности проекта

Режиссер-постановщик новой программы РЕН ТВ «Наука и техника» с Михаилом Борзенковым» Роман Иовца в понедельник, 17 января, рассказал об особенностях нового проекта телеканала.

По его словам, подобных программ было уже много на телевидении, но эта станет особенной. В ней по-простому и с нотками юмора будут объясняться важные и серьезные вещи.

Роман поделился, что во время съемок было использовано огромное число локаций. Запомнить их все просто невозможно, заметил он.

«Их миллиард. Не знаю. Мы снимали, например, полигон, где взрывали Мишу. Топили его. Поднимали в воздух. В Воронеж выезжали, Москва, Московская область. Где-то еще были», — уточнил режиссер.

«Наука и техника» с Михаилом Борзенковым будет выходить каждую субботу на РЕН ТВ. Премьера состоится 22 января ровно в 12:00.

Ранее, 1 января, телеканал РЕН ТВ отметил свое 25-летие. Он начал вещание в этот день в 1997 году. На сегодняшний день это крупный федеральный канал, который освещает новости страны и мира, а также показывает развлекательный, информационный, спортивный и документальный контент. Программы и сотрудники телеканала неоднократно становились лауреатами национальной телевизионной премии «ТЭФИ» и других профессиональных наград.

Поздравительную телеграмму телеканалу направил президент России Владимир Путин. Глава государства обратил внимание на успехи РЕН ТВ и подчеркнул, что в его основе лежат «неустанный труд и твердая приверженность принципам журналистской этики дружного, сплоченного коллектива телеканала». С юбилеем телеканал поздравил и глава правительства Михаил Мишустин.

1 января поздравление РЕН ТВ также направил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он отметил высокий профессионализм руководства телекомпании и мастерство его сотрудников.