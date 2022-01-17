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Двое подростков задержаны в Манчестере после захвата синагоги в Техасе

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Двое подростков были арестованы в Манчестере после того, как британец Малик Фейсал Акрам прилетел в США, купил оружие и захватил людей в синагоге в Техасе, сообщила 17 января The Independent.

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Полиция Большого Манчестера (GMP) объявила в воскресенье вечером, что сотрудники контртеррористической полиции Северо-Запада произвели два ареста в южном Манчестере. Они сказали, что подростки, чей возраст и пол не уточнили, остаются под стражей для допроса.

Новость об арестах появилась через несколько часов после того, как ФБР подтвердило личность захватившего заложников 44-летнего Малика Фейсала Акрама родом из Блэкберна в Ланкашире.

В воскресенье министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила содеянное британцем в Техасе.

«Мыслями я с еврейской общиной и всеми, кто пострадал от ужасного акта в Техасе. Мы осуждаем этот акт терроризма и антисемитизма. Мы поддерживаем США в защите прав и свобод наших граждан от тех «кто распространяет ненависть», — написала министр в Twitter.

Cпециальный агент ФБР Мэтт Десарно заявил, что бюро считает Акрама «одержимым исключительно одной проблемой» и это «не имеет прямого отношения к еврейской общине». Он также уточнил, что работа над поиском мотивов действий Акрама продолжается.

Брат Акрама, Гульбар, сказал, что его семья была «абсолютно опустошена» тем, что Акрам убит.

«Мы как семья не оправдываем ни одного из его действий и хотели бы искренне извиниться перед всеми жертвами, причастными к этому прискорбному инциденту. Хотя у моего брата были проблемы с психическим здоровьем, мы были уверены, что он не причинит вреда заложникам... Позже произошла перестрелка , и он был застрелен... Мы ничего не могли ему сказать или сделать такого, что убедило бы его сдаться», — написал Гульбар в Facebook.

Он добавил, что нападение на любого человека и сторонника любой конфессии абсолютно непростительно и должно быть осуждено.

Выступая на пресс-конференции в воскресенье, 16 января, помощник главного констебля Доминик Скалли от имени контртеррористической полиции Северо-Запада сообщил, что полиция Великобритании работает с коллегами из США над расследованием причин произошедшего в синагоге Колливилля.

Вооруженный Акрам взял раввина и еще троих человек в заложники в конгрегации Бет Исраэль в Колливилле 15 января. Он заявил, что является братом осужденной Аафии Сиддики и потребовал освободить «сестру».

Через некоторое время Акрам отпустил одного из четырех заложников, предположительно, по причине его проблем со здоровьем. Затем из синагоги были освобождены оставшиеся три человека, которые в результате произошедшего не пострадали. Позднее послышалась стрельба в синагоге, захватчик был ликвидирован.

Президент США Джо Байден назвал актом терроризма захват синагоги.

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